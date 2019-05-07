«Горячо»: Эмили Ратаковски вышла в свет с оголенной грудью и крыльями на голове

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски продолжает шокировать публику откровенными и эксцентричными образами. Ни для кого не секрет, что теледива любит позировать обнаженной — ее Instagram полон пикантных снимков. Однако на днях девушка произвела фурор, появившись на светском вечере в крайне необычном наряде.

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В числе прочих звезд шоу-бизнеса Ратаковски посетила модное шоу Met Gala-2019. Все приглашенные дамы стремились удивить гостей мероприятия яркими и элегантными платьями. Впрочем, с моделью вряд ли кто-то мог соперничать. Звезда интернета сразила публику, появившись в полупрозрачном наряде с крайне глубоким декольте. Серебристое платье со шлейфом, выбранное теледивой для мероприятия, полностью обнажило ее живот и почти оголило грудь. «Изюминкой» образа Ратаковски стали крылья, красующиеся около ее лица.

Фотографией с шоу актриса поделилась на своей странице Instagram. Снимок модели вызвал противоречивую реакцию поклонников. Однако большая часть подписчиков Эмили ее образ все-таки оценили.

Instagram @emrata

«Горячая девушка!»

«Горячо!»

«Шикарно!»

«Я Вас обожаю».

«Вы божественна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски покорила Instagram новым видео с голой грудью.