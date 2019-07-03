«Жирок тает, сила воли растет»: Анна Хилькевич поделилась секретом похудения

, 18:35 Фото 198

Звезда сериала «Универ» рассказала, как поддерживает тело в тонусе после рождения детей.

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Фото, видео : Instagram @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич, прославившаяся после съемок в сериале «Универ», рассказала в Instagram, как ей удается поддерживать себя в форме после рождения детей. Несмотря на то, что звезда уделяет много времени малышам, она не забывает ухаживать за собой и является примером для подражания для многих матерей.

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В 32 года артистка может похвастаться безупречной фигурой, которую часто демонстрирует, появляясь на публике в мини-юбках. Некоторые убеждены, что на идеальные формы светской львицы повлияла ее наследственность. Однако, по словам Хилькевич, стройность — это результат работы над собой. Звезда сериалов призналась, что в последнее время решила пересмотреть рацион питания, и, к счастью, эксперимент завершился удачно.

«Для начала я выбрала себе кето-диету: фишка в том, что при ее соблюдении происходит быстрое сжигание подкожного жира, но мышечная масса остается нетронута, причем происходит это в кратчайшие сроки. Вот так у меня и случилось — через пять дней я уже была похожа на Аню в первых сезонах „Универа“. Шутка! Почти! <.> Муж ругается: жирок тает, токсины выходят, сила воли растет», — написала теледива.

Instagram @annakhilkevich

Впрочем, поклонники считают, что знаменитость напрасно изнуряет себя диетами. По их мнению, звезда великолепно выглядит и может позволить себе не считать калории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич устроила безумные танцы с шестом.

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