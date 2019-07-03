Фото: В Минздраве прокомментировали отравление Бари Алибасова

Обследование во втором учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило диагноз, ранее поставленный Бари Алибасову в Научно-исследовательском институте имени Склифосовского. Об этом сообщил PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По его словам, Алибасов побывал на приеме у врача-гастроэнтеролога в «Лечебно-реабилитационном центре Минэкомразвития России», который подтвердил тяжелое отравление продюсера. Медик диагностировал у Алибасова химические ожоги желудка и пищевода, которые были получены вследствие токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ, отмечается в заключении.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин

Как рассказал Горжанкин, врач прописал продюсеру строгую диету и прием соответствующих препаратов. Повторный прием планируется провести примерно через три-четыре недели. «Таким образом, обследование уже во втором авторитетном учреждении Минздрава РФ безапелляционно подтвердило диагноз, несмотря на заявления некоторых СМИ», — заключил представитель Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин