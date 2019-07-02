Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

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История отравления музыкального продюсера приобрела неожиданный поворот.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 80

Музыкальный продюсер Бари Алибасов мог оказаться в больнице по причине банального запоя. В этом уверены врачи, обратившие внимание на результаты анализов крови 72-летнего мужчины, согласно которым в ней были обнаружены феназепам и хлорпротиксен, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Последний препарат, по словам медиков, применяется в терапии при снятии абстинентного синдрома, иначе говоря похмелья. Лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина отмечает, что продюсер поступил в Склиф в трезвом состоянии, так как спиртное выводится из организма человека в течение 24 часов, при этом наступает так называемая ломка.

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Певица Наталья Штурм, говоря об инциденте, открыто заявила, что ситуации Бари Алибасова и певца Евгения Осина очень схожи. По ее словам, продюсер лично рассказывал, как врач Мухина «прокапывала» его после очередных алкогольных возлияний.

Эти домыслы не отрицает и дочь супруги продюсера Ольга Шукшина. В известной семье ходили разговоры о том, что причина заболевания основателя групп «Интеграл» и «На-На» — «птица перепил».

Сын продюсера Бари Алибасов-младший категорически отрицает предположения коллег по цеху и врачей. Он настаивает на том, что отец никогда не испытывал особой тяги к алкоголю, но иногда мог позволить себе выпить на мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов заработал около семи миллионов на шоу вокруг своего отравления.

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