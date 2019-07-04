«Сердце львицы, взгляд волчицы»: Лобода похвасталась «аппетитными» формами

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Певица опубликовала в Instagram селфи, под которым поклонники оставили множество креативных комментариев.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Известная поп-исполнительница Светлана Лобода опубликовала на своей странице Instagram довольно необычный снимок. Звезда сделала селфи на фоне фотографии певицы Мадонны и предложила подписчикам придумать название для этой публикации. Фантазия поклонников разыгралась не на шутку, пишет Утро.ру.

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Instagram @lobodaofficial

Поскольку большинство фанатов обратили внимание, прежде всего, на пышную грудь артистки, в своих комментариях они акцентировали внимание именно на «аппетитных формах» теледивы.

«Роскошная грудь ласковой кошечки».

«Холмы Светланы».

«Глаза рая», — написали фолловеры.

Другие, в свою очередь, отметили, что Лободе удалось создать роковой образ.

«Сердце львицы, взгляд волчицы или похитительница сердец».

«Тигрица пришла с охоты».

«Роковая женщина», — отметили комментаторы.

Третьи и вовсе принялись сравнивать певицу с американским эталоном красоты — Мадонной. Пользователи сочли, что на фоне звезды США светская львица пока проигрывает.

«Русская Мадонна».

«До Мадонны далеко», — поделились мнением подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты в восторге от летнего фото Лободы в бюстгальтере.

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