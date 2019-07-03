Уже? На руке Ирины Шейк увидели обручальное кольцо

Американские папарацци сфотографировали российскую супермодель Ирину Шейк с дочерью Леей у ее дома в Нью-Йорке, пишут Дни.ру.

Все бы ничего, если бы не кольцо на безымянном пальце звезды. Тут же появился слух, что после расставания с голливудским актером Бредли Купером Ирина уже с кем-то обручилась.

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По мнению некоторых поклонников, Шейк просто пытается заставить бывшего возлюбленного «кусать локти». Кроме того, на днях Ирина сфотографировалась в компании брутальных мужчин на ЛГБТ-акции, что тоже дало повод для кривотолков.

«Любовь — это ответ на все вопросы», — подписала публикацию Шейк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об альбоме Бредли Купера и Леди Гаги, который стал самым продаваемым в мире.