Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, приятно удивила поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram селфи, сделанное на пряже испанской в Марбелье. В отличие от других снимков, на этом фото 33-летняя артистка без макияжа и фотошопа.
«Без макияжа очень красивая»
«Классная фотка»
«Намного красивее без тонны макияжа!»
«Ты реальный пример женщины, которая с возрастом становится все привлекательней! Так держать»
«Природная красота была есть и будет. Ты великолепная!» — отреагировали подписчики.
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Ранее, как сообщал 5-tv.ru интернет-пользователи раскритиковали Глюкозу за наряд с огромным вырезом на выставке в Москве.