«Так держать!» — Глюкоза удивила поклонников фото без макияжа

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Певица опубликовала селфи, сделанное на пляже в испанской Марбелье.

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Фото, видео : Instagram @chistyakova_ionova

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, приятно удивила поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram селфи, сделанное на пряже испанской в Марбелье. В отличие от других снимков, на этом фото 33-летняя артистка без макияжа и фотошопа.

Instagram @chistyakova_ionova

«Без макияжа очень красивая»

«Классная фотка»

«Намного красивее без тонны макияжа!»

«Ты реальный пример женщины, которая с возрастом становится все привлекательней! Так держать»

«Природная красота была есть и будет. Ты великолепная!» — отреагировали подписчики.

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Ранее, как сообщал 5-tv.ru интернет-пользователи раскритиковали Глюкозу за наряд с огромным вырезом на выставке в Москве.

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