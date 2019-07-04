Как в кино: воры обчистили ювелирный в Ленобласти на 20 миллионов рублей

, 7:59 Эфирная новость 44

Пробравшись в узкое пространство под крышей и разобрав потолок в ТЦ МЕГА-Молл, воры поникли в необходимый им магазин.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Полиция Ленинградской области расследует дерзкую кражу, как по голливудскому сценарию. Злоумышленники, скорее всего, их было двое, ночью, проникли в торговый МЕГА-Молл на южной окраине Петербурга и прицельно обчистили один магазин. Ювелирный.

Для этого воры вскарабкались в узкое пространство между подвесным потолком и крышей — проползли до нужной торговой точки, разобрали потолок и спустились в ювелирный. В одном помещении «нашли» ключи от двух сейфов в другой комнате.

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Добыча — четверть миллиона наличными и четыре коробки с драгоценностями. Ущерб уточняется. Оперативники обнаружили, что кто-то отключил камеры наблюдения и датчики движения. Если это сделали сами верхолазы-эквилибристы, то они действительно мега-профессионалы. Если им помогли сообщники из ювелирного, то найти злодеев будет проще, но история станет менее захватывающей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодой человек в Москве на глазах у продавца украл кольцо стоимостью в 700 тысяч рублей.

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