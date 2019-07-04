Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

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В четверг, 4 июля, некоторым знакам стоит расслабиться и дать волю эмоциям и чувствам, а другим посмотреть вокруг себя — любовь рядом!

Фото : Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Разреши своим чувствам полностью выплеснуться наружу, Водолей! Позвольте себе этот очищающий крик! Телец, домашняя пыль может нанести вред здоровью. Скорпион, как насчет душевной боли в вашем энергичном теле? Найдите время для лечения.

Овен — гороскоп на сегодня, 4 июля

Что происходит, когда кто-то вытаскивает коврик из-под ваших ног? Проверка реальности может быть на картах - приятной или неприятной, в зависимости от вашего восприятия. Найдите минутку, чтобы изучить фундамент, на котором вы построили свою жизнь. 

Сегодня вы столкнетесь с выбором. Куда стоит идти, зависит от вашей готовности работать вместе как команда.

Космический совет: проверка реальности на картах.

Телец — гороскоп на сегодня, 4 июля

Ваше откровение сегодня утром: домашняя пыль под ковром может нанести вред здоровью. 

Поговорите с близкими о реальных вещах. Например, обсудите будущее, которое вы представляли для вас двоих, или здоровые границы, которые вы должны нарисовать в рамках ваших взаимоотношений. Если вам интересно, что происходит у вашей второй половины в голове, лучше спросить, чем предполагать.

Космический совет: начните разговор о реальных вещах.

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Близнецы — гороскоп на сегодня, 4 июля

Проверка реальности, Близнецы: принцессы не плачут из-за нищих. Кроме того, если вы тот, кто постоянно дает, пришло время пересмотреть вашу модель поведения. Вы должны себе то, что вы так свободно даете другим. 

То, к чему призывает этот день: ритуал любви к себе, питаемый Венерой. Окружите себя кристаллами, свечами и эликсирами, которые заставят вас влюбиться в богиню внутри.

Космический совет: сегодня требуется ритуал любви к себе.

Рак — гороскоп на сегодня, 4 июля 

Хватит играть в игры с собственным сердцем. Если есть кто-то, кто какое-то время думал о вас, позвоните ему. Не позволяйте страху отвержения удерживать вас от уязвимости с вашим особенным человеком. 

Ключ к вашему счастью: терпение друг к другу.

Космический совет: позвоните им.

Лев — гороскоп на сегодня, 4 июля

В меню сегодня: ложь, обман и драма. Сколько раз мы собираемся пройти через это, Лев? Подумайте обо всех вещах, которые вы избегаете обсуждать со своим партнером. 

Этот этап в вашей жизни требует большей степени честности и достоверности. Помните, кто-то, кто действительно любит вас, будет ценить вас за то, что вы есть.

Космический совет: ваши отношения требуют честности и достоверности.

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Дева — гороскоп на сегодня, 4 июля

Все можно выяснить, когда вы с правильным человеком. Помните, что мы все несовершенны. Отпустите свои суждения, Дева. Когда вы с любовью посмотрите на их так называемые недостатки, они расцветут и станут самой великолепной версией себя.

Космический совет: эта фаза ваших отношений требует большей степени понимания.

Весы — гороскоп на сегодня, 4 июля

Вселенная посылает вам настоящего заклинателя - кого-то, кто знает ваши приятные места и обещает заставить вас покраснеть по всем правильным причинам. 

Они инвестируют в знакомство с вами, или это часть их игры? Хороший способ проверить их мотивы - посмотреть, соответствуют ли их действия их словам. Вы слишком мудры, чтобы снова влюбиться от всей души.

Космический совет: посмотрите, соответствуют ли их действия их словам.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 4 июля

А как насчет болей в вашем энергичном теле, Скорпион? Дайте себе время, которое вам нужно для лечения. Дайте себе время, чтобы выплакаться и высказаться от души. 

Ванна с соленой водой, за которой следует чашка ромашки, обещает работать как шарм. Ищете что-то менее доброе? Netflix и холодный марафон тоже считаются терапией.

Космический совет: займитесь своим душевным спокойствием.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 4 июля

Как я могу быть полезным? Как я могу достичь своих высочайших целей, поднимая универсальные вибрации? Пробудитесь к своей священной цели, Стрелец! Подумайте о том, как вы можете перевернуть мир!

Что если филантропия является секретом для достижения большей степени мира и гармонии в вашем существовании? P.S.: Духовность останется важной темой для некоторых из вас.

Космический совет: филантропия может помочь вам принести большую часть мира и гармонии в ваше существование.

Козерог — гороскоп на сегодня, 4 июля

«Я люблю тебя, как реку, которая создает подходящие условия для того, чтобы деревья, кусты и цветы росли вдоль берегов. Я люблю тебя как реку, которая дает воду жаждущим и водит людей туда, куда они хотят». Эта цитата Пауло Коэльо напоминает о силе безусловной любви.

Дело не только в вас, не так ли? В каждых отношениях всегда участвуют два человека. Посмотрите, как вы можете обогатить жизнь других и освободить место для их расцвета.

Космический совет: подключитесь к силе безусловной любви.

Водолей — гороскоп на сегодня, 4 июля

«Слезы не обязательно грусть! Иногда они выходят от великой радости, а иногда выходят из великого покоя, а иногда выходят от экстаза и любви», - говорит великий Ошо. 

То, что Вселенная хочет, чтобы вы помнили сегодня: испытывать сильные эмоции - это совершенно нормально. Подавлять их нельзя. Позвольте себе плакать рекой, если это то, что нужно.

Космический совет: иногда вам просто нужен очищающий крик.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 4 июля

Все можно выяснить, когда вы с правильным человеком. Сегодняшний день напоминает о том, что вы одинаково вкладываетесь в эти отношения и вместе строите здоровую основу. 

Принятие определенной степени практичности поможет вам принимать правильные решения в настоящем. Одиночные Рыбы могут, например, обратить внимание на кого-то на работе. P.S.: есть ли здесь влиятельная пара?

Космический совет: вы вместе строите прочную и здоровую основу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 1 по 7 июля.

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Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

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