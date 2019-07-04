Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Разреши своим чувствам полностью выплеснуться наружу, Водолей! Позвольте себе этот очищающий крик! Телец, домашняя пыль может нанести вред здоровью. Скорпион, как насчет душевной боли в вашем энергичном теле? Найдите время для лечения.

Овен — гороскоп на сегодня, 4 июля

Что происходит, когда кто-то вытаскивает коврик из-под ваших ног? Проверка реальности может быть на картах - приятной или неприятной, в зависимости от вашего восприятия. Найдите минутку, чтобы изучить фундамент, на котором вы построили свою жизнь.

Сегодня вы столкнетесь с выбором. Куда стоит идти, зависит от вашей готовности работать вместе как команда.

Космический совет: проверка реальности на картах.

Телец — гороскоп на сегодня, 4 июля

Ваше откровение сегодня утром: домашняя пыль под ковром может нанести вред здоровью.

Поговорите с близкими о реальных вещах. Например, обсудите будущее, которое вы представляли для вас двоих, или здоровые границы, которые вы должны нарисовать в рамках ваших взаимоотношений. Если вам интересно, что происходит у вашей второй половины в голове, лучше спросить, чем предполагать.

Космический совет: начните разговор о реальных вещах.

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Близнецы — гороскоп на сегодня, 4 июля

Проверка реальности, Близнецы: принцессы не плачут из-за нищих. Кроме того, если вы тот, кто постоянно дает, пришло время пересмотреть вашу модель поведения. Вы должны себе то, что вы так свободно даете другим.

То, к чему призывает этот день: ритуал любви к себе, питаемый Венерой. Окружите себя кристаллами, свечами и эликсирами, которые заставят вас влюбиться в богиню внутри.

Космический совет: сегодня требуется ритуал любви к себе.

Рак — гороскоп на сегодня, 4 июля

Хватит играть в игры с собственным сердцем. Если есть кто-то, кто какое-то время думал о вас, позвоните ему. Не позволяйте страху отвержения удерживать вас от уязвимости с вашим особенным человеком.

Ключ к вашему счастью: терпение друг к другу.

Космический совет: позвоните им.

Лев — гороскоп на сегодня, 4 июля

В меню сегодня: ложь, обман и драма. Сколько раз мы собираемся пройти через это, Лев? Подумайте обо всех вещах, которые вы избегаете обсуждать со своим партнером.

Этот этап в вашей жизни требует большей степени честности и достоверности. Помните, кто-то, кто действительно любит вас, будет ценить вас за то, что вы есть.

Космический совет: ваши отношения требуют честности и достоверности.

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Дева — гороскоп на сегодня, 4 июля

Все можно выяснить, когда вы с правильным человеком. Помните, что мы все несовершенны. Отпустите свои суждения, Дева. Когда вы с любовью посмотрите на их так называемые недостатки, они расцветут и станут самой великолепной версией себя.

Космический совет: эта фаза ваших отношений требует большей степени понимания.

Весы — гороскоп на сегодня, 4 июля

Вселенная посылает вам настоящего заклинателя - кого-то, кто знает ваши приятные места и обещает заставить вас покраснеть по всем правильным причинам.

Они инвестируют в знакомство с вами, или это часть их игры? Хороший способ проверить их мотивы - посмотреть, соответствуют ли их действия их словам. Вы слишком мудры, чтобы снова влюбиться от всей души.

Космический совет: посмотрите, соответствуют ли их действия их словам.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 4 июля

А как насчет болей в вашем энергичном теле, Скорпион? Дайте себе время, которое вам нужно для лечения. Дайте себе время, чтобы выплакаться и высказаться от души.

Ванна с соленой водой, за которой следует чашка ромашки, обещает работать как шарм. Ищете что-то менее доброе? Netflix и холодный марафон тоже считаются терапией.

Космический совет: займитесь своим душевным спокойствием.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 4 июля

Как я могу быть полезным? Как я могу достичь своих высочайших целей, поднимая универсальные вибрации? Пробудитесь к своей священной цели, Стрелец! Подумайте о том, как вы можете перевернуть мир!

Что если филантропия является секретом для достижения большей степени мира и гармонии в вашем существовании? P.S.: Духовность останется важной темой для некоторых из вас.

Космический совет: филантропия может помочь вам принести большую часть мира и гармонии в ваше существование.

Козерог — гороскоп на сегодня, 4 июля

«Я люблю тебя, как реку, которая создает подходящие условия для того, чтобы деревья, кусты и цветы росли вдоль берегов. Я люблю тебя как реку, которая дает воду жаждущим и водит людей туда, куда они хотят». Эта цитата Пауло Коэльо напоминает о силе безусловной любви. Дело не только в вас, не так ли? В каждых отношениях всегда участвуют два человека. Посмотрите, как вы можете обогатить жизнь других и освободить место для их расцвета. Космический совет: подключитесь к силе безусловной любви.

Водолей — гороскоп на сегодня, 4 июля

«Слезы не обязательно грусть! Иногда они выходят от великой радости, а иногда выходят из великого покоя, а иногда выходят от экстаза и любви», - говорит великий Ошо.

То, что Вселенная хочет, чтобы вы помнили сегодня: испытывать сильные эмоции - это совершенно нормально. Подавлять их нельзя. Позвольте себе плакать рекой, если это то, что нужно.

Космический совет: иногда вам просто нужен очищающий крик.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 4 июля

Все можно выяснить, когда вы с правильным человеком. Сегодняшний день напоминает о том, что вы одинаково вкладываетесь в эти отношения и вместе строите здоровую основу.

Принятие определенной степени практичности поможет вам принимать правильные решения в настоящем. Одиночные Рыбы могут, например, обратить внимание на кого-то на работе. P.S.: есть ли здесь влиятельная пара?

Космический совет: вы вместе строите прочную и здоровую основу.

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