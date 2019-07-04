В Неаполе официально стартовала летняя Универсиада — 2019

, 8:46 Эфирная новость 72

В соревнованиях примут участие более девяти тысяч спортсменов со всего мира.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Неаполе на стадионе Сан-Паоло в ночь на четверг, 4 июля, официально открылась тридцатая всемирная летняя Универсиада.

На нее приехали больше девяти тысяч спортсменов со всего мира. Наша национальная сборная - одна из самых представительных - 366 человек. Россияне будут соревноваться в 17 видах спорта из 18 возможных. Не будет только легкоатлетов - всероссийская федерация пока не имеет статуса соответствия, а выступлений под нейтральным флагом не предусмотрено.

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Универсиада продлится до 14 июля. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Универсиаду в 2023 году примет Екатеринбург.

 

 

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