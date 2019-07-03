Екатеринбург примет летнюю Универсиаду в 2023 году

, 8:49 Эфирная новость 32

Все конкуренты отсеялись еще на предварительных этапах. Столица Урала осталась к итогу голосования единственным претендентом.

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Фото, видео : ТАСС / Донат Сорокин, Пятый канал

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду. Всемирные студенческие Игры пройдут в столице Урала в 2023 году. Об этом объявили в Неаполе, где уже завтра стартуют университетские соревнования этого года. Все конкуренты отсеялись еще на предварительных этапах. В финале Екатеринбург остался единственным претендентом на проведение Универсиады. В минспорта говорят: российская заявка оказалась самой сильной.

«Имеется огромный опыт проведения крупнейших международных соревнований. Там потрясающий аэропорт, один из лучших региональных аэропортов мира. Количество гостиничных мест — достаточное для проведения любых соревнований, в том числе и Универсиады. Поэтому у меня нет сомнений, что мы проведем на самом высоком уровне», — заявил министр спорта России Павел Колобков.

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За четыре года до соревнований Екатеринбург практически готов принимать Универсиаду. Город будет использовать уже имеющиеся спортивные и инфраструктурные объекты — наследие чемпионата мира по футболу. Но кое-что придется построить. Например, Дворец водных видов спорта.

Летняя Универсиада уже во второй раз пройдет в России. В 2013-м студенческие Игры принимала Казань.

 

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