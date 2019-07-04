Видео: Павел Воля показал свой вариант BottleCapChallenge

, 10:05 Видео 318

Резидент Comedy Club снял шутливый ролик о своем участии во флешмобе.

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Фото, видео : Instagram @pavelvolyaofficial

В сети набирает популярность BottleCapChallenge, суть которого заключается в том, чтобы ногой открутить крышку бутылки. К участию в челлендже присоединился и звезда Comedy Club Павел Воля.

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Свой вариант видео Воля опубликовал на странице в Instagram. Как и следовало ожидать, ролик комедиант сделал в пародийном стиле. В кадре Павел то ловит крышку бутылки ртом, то отбивает ее головой, а в третьем дубле все-таки решает выполнить условия челленджа, но промахивается и попадает ногой по оператору.

«17 лет каратэ не прошли даром», — шутливо подписал видео Воля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что к BottleCapChallenge присоединился петербургский провокатор Стас Барецкий. Мужчина ногой открыл бутылку «Крота» и призвал к участию в челлендже Бари Алибасова.

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