Барецкий «с ноги» открыл «Крота» и бросил вызов Алибасову

, 15:58 Эксклюзивное видео 12

Петербургский мастер эпатажа адаптировал популярный челлендж под реалии российского шоу-бизнеса.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 81

Петербургский шоумен Стас Барецкий переиначил популярный в соцсетях BottleCapChallenge и ногой открыл крышку бутылки с чистящим средством «Крот», пишет 78.ru.

Мастер эпатажа передал эстафету Бари Алибасову, который оказался на грани жизни и смерти после отравления жидкостью для чистки труб.

«Я сделал этот челлендж! По-любому! Этого „Крота“, который хотел Бари Каримовича на тот свет отправить!» — заявил Барецкий.

Он также сообщил, что если Алибасов примет участие во флешмобе, то получит награду — кассета с песнями Барецкого.

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Продюсер группы «На-На» попал в реанимацию в Москве с острым отравлением в начале июля. Новый челлендж BottleCapChallenge запустил боец ММА из Казахстана — Каро Пашинян. «Первооткрыватель» рассказал о правилах и бросил вызов Конору Макгрегору и актеру Джейсону Стейтему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько заработал Бари Алибасов на шоу вокруг истории с «Кротом».

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