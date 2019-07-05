Юлия Снигирь рассказала, что больше всего ценит в Цыганове

Актриса Юлия Снигирь практически не делится в сети подробностями личной жизни. Однако 4 июля она выложила пост в Instagram, где обмолвилась о своем избраннике и отце своего трехлетнего сына Евгении Цыганове.

«Что вас смешит? Меня — фильмы Коэнов, „Берегись автомобиля“, роман „Мастер и Маргарита“ и мой парень», — написала актриса, отметив, что у Цыганова отличное чувство юмора.

Instagram @yuliasnigir