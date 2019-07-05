Юлия Снигирь рассказала, что больше всего ценит в Цыганове

Актриса Юлия Снигирь практически не делится в сети подробностями личной жизни. Однако 4 июля она выложила пост в Instagram, где обмолвилась о своем избраннике и отце своего трехлетнего сына Евгении Цыганове.
«Что вас смешит? Меня — фильмы Коэнов, „Берегись автомобиля“, роман „Мастер и Маргарита“ и мой парень», — написала актриса, отметив, что у Цыганова отличное чувство юмора.
Также в посте Юлия просветила подписчиков и рассказала, откуда появилось слово юмор. Поклонники поделились, что их заставляет смеяться. Среди ответов: фильм «Служебный роман», «Любовь и голуби», комедии Гайдая, приключения Шурика и другие.
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов познакомились в 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина». Во время совместной работы между ними пробежала искра. Цыганов ушел от беременной жены Ирины Леоновой, в браке с которой у них родилось шестеро детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Снигирь предстала перед подписчиками топлесс.