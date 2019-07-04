«Она не хорохорилась!»: Нумеролог объяснила проезд Аллы Пугачевой по перрону

Примадонна российского шоу-бизнеса неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Автомобиль, в котором находилась Алла Пугачева, выехал на перрон московского вокзала и проехал прямо до нужного артистке вагона. Общество разделилось на два лагеря: одни защищают певицу и обращают внимание на ее статус на российской эстраде, другие же такое поведение находят неприемлемым. Нумеролог Арзу Кабарухина специально для 5-tv.ru провела расчет по дате рождения Пугачевой и объяснила, с чем связана сложившаяся ситуация.

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В первую очередь Арзу обратила внимание на необычный кармический код Аллы Пугачевой. По мнению нумеролога, у артистки особенная миссия в этом мире.

«Кармический код у нее — повторяющиеся 29, есть двойные нули. Это человек, который должен оставить след на земле, отдать душу, как говорится. У нее и слово, и песни исцеляющие», — поясняет Кабарухина.

Кроме того, нумерологический расклад показал, что Алла Борисовна давно уже страдает от проблем, связанных с костями. Велика вероятность того, что хорошее самочувствие Пугачева просто разыгрывает на публику.

«Ей 70 лет, она находится под единицей. Это говорит о том, что могут быть проблемы с позвоночником, ногами, скелетом. То есть она не хорохорилась — ей может быть действительно уже тяжело ходить. Может быть, она как-то чисто по-человечески поговорила, ее пропустили. Может, она не хочет садиться в коляску — это ее право», — подчеркивает Кабарухина.

Однако если сейчас Алла Пугачева чувствует себя относительно работоспособно, то уже через пару лет певице, возможно, потребуется серьезная помощь. По словам Арзу, в 73 года у Аллы Борисовны «начнутся серьезные проблемы», справиться с которыми самостоятельно она будет не в силах.

Также специалист заметила в раскладе Примадонны, что под тяжестью различных титулов и регалий и из-за неразрешенных проблем в личной жизни артистка давно могла покинуть этот мир.

«Но так как она живет уже 70 лет — это показатель того, что она прорабатывает свои кармические моменты. У нее есть такие моменты — связанные и с родителями, и с мужчинами, и с детьми», — сообщила нумеролог.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на сторону Пугачевой в истории с проездом по перрону встали многие именитые коллеги звезды. Так, например, Филипп Киркоров отметил, что произошедшее «некрасиво обсуждать». Однако несмотря на серьезную поддержку друзей и коллег Аллы Пугачевой, проверкой инцидента займется Госавтоинспекция.