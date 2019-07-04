«На таблетках и уколах»: Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем на съемках шоу

Поклонники переживают за состояние Стаса Пьехи — певец признался, что ему с трудом удается петь. Проблемы со здоровьем возникли у артиста во время записи финальных выпусков программы «Три аккорда».

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Как объяснил сам певец, съемки проходили в период активного цветения цветов и деревьев — из-за сильной аллергической астмы у певца пропал голос. Несколько дней Пьеха не мог ни петь, ни говорить. Чтобы продолжить участие в программе музыканту пришлось прибегнуть к мощным препаратам.

«Последние две программы я записывал жестко на таблетках и уколах. Даже гормональные таблетки пришлось пить, чтобы хотя бы частично был голос», — цитирует Teleprogramma.pro.

Лечение помогло — голос к артисту вернулся, хотя и не до конца. Пьеха продолжил выступления, однако признается, что недолеченные связки остались «сухими», и это не дало ему проявить себя в полную силу. Он признает, что мог бы спеть лучше, но надеется, что критических изменений в качестве вокала его поклонники не заметят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Пьеха трогательно рассказал о встрече с сыном.