«На таблетках и уколах»: Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем на съемках шоу

, 16:30 417

Артист едва не потерял возможность принимать участие в съемках из-за аллергической астмы.

Фото : www.globallookpress.com

Поклонники переживают за состояние Стаса Пьехи — певец признался, что ему с трудом удается петь. Проблемы со здоровьем возникли у артиста во время записи финальных выпусков программы «Три аккорда».

«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Как объяснил сам певец, съемки проходили в период активного цветения цветов и деревьев — из-за сильной аллергической астмы у певца пропал голос. Несколько дней Пьеха не мог ни петь, ни говорить. Чтобы продолжить участие в программе музыканту пришлось прибегнуть к мощным препаратам.

«Последние две программы я записывал жестко на таблетках и уколах. Даже гормональные таблетки пришлось пить, чтобы хотя бы частично был голос», — цитирует Teleprogramma.pro.

Лечение помогло — голос к артисту вернулся, хотя и не до конца. Пьеха продолжил выступления, однако признается, что недолеченные связки остались «сухими», и это не дало ему проявить себя в полную силу. Он признает, что мог бы спеть лучше, но надеется, что критических изменений в качестве вокала его поклонники не заметят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Пьеха трогательно рассказал о встрече с сыном.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

17:46
Иван Краско рассказал о страшной и нелепой смерти своей матери
17:41
Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией
17:32
Фото: Русалочку в фильме Disney сыграет темнокожая R&В певица
17:26
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году
17:21
«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты
17:14
Назначена дата суда по вопросу признания бренда «КВН» за Масляковым

Сейчас читают

Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу
«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем
Актриса Анастасия Макеева вынудила мужа бросить работу

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге