«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

, 15:48 Фото 566

Певица призналась, что они с Дмитрием охладели друг к другу.

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Фото, видео : Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Поклонники Лолиты Милявской в шоке — певица заявила о расставании с пятым супругом. Откровенное признание появилось на странице артистки в Instagram.

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«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет», — написала Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Милявская также отметила, что гордится бывшим возлюбленным, который не стал «терпеть ее всю жизнь», и пообещала не давать его в обиду фолловерам, которые будут писать неприятные комментарии в его адрес.

В комментариях пользователи выразили поддержку любимой артистке в сложный период и заверили ее, что она еще найдет свое счастье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова поблагодарила Наталью Рудову за поддержку во время скандального развода.

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