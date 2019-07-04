«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Поклонники Лолиты Милявской в шоке — певица заявила о расставании с пятым супругом. Откровенное признание появилось на странице артистки в Instagram.

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«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет», — написала Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Милявская также отметила, что гордится бывшим возлюбленным, который не стал «терпеть ее всю жизнь», и пообещала не давать его в обиду фолловерам, которые будут писать неприятные комментарии в его адрес.

В комментариях пользователи выразили поддержку любимой артистке в сложный период и заверили ее, что она еще найдет свое счастье.

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