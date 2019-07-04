«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Поклонники Лолиты Милявской в шоке — певица заявила о расставании с пятым супругом. Откровенное признание появилось на странице артистки в Instagram.
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Милявская также отметила, что гордится бывшим возлюбленным, который не стал «терпеть ее всю жизнь», и пообещала не давать его в обиду фолловерам, которые будут писать неприятные комментарии в его адрес.
В комментариях пользователи выразили поддержку любимой артистке в сложный период и заверили ее, что она еще найдет свое счастье.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова поблагодарила Наталью Рудову за поддержку во время скандального развода.