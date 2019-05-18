«Триумфально упал в фонтан»: Стас Пьеха трогательно рассказал о встрече с сыном

Стас Пьеха редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Фотографии его сына Петра в социальных сетях певца практически не появляются. Однако одной из последних публикаций Пьеха крайне порадовал своих фанатов — он не только поделился кадром с редкой встречи с сыном, но и рассказал о том, как прошел их совместный день.

На фото, которое появилось на странице Пьехи в Instagram, Стас и Петр позируют в обнимку на фоне загородного дома. На мальчике оранжевый костюм в спортивном стиле, а на его звездном папе — светлые джинсы, белая футболка и зеленая куртка.

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Как сообщил певец фолловерам, сын при встрече был крайне активен и буквально не давал покоя самому Стасу.

«Прыгал через пруд, бегал по зданию, крушил поленницу, развивал вестибулярный аппарат на разных крутилках и в финале… Триумфально упал в фонтан!» — описал Пьеха действия мальчика.

Поклонники поспешили выразить свое умиление в комментариях к публикации. Также юзеры отметили, что мальчик очень напоминает и самого Стаса Пьеху, и маму артиста — Илону.

«Мне кажется, он похож очень на маму вашу Илону. Сильные гены.»

«Как вы похожи!»

«На бабушку очень похож», — высказались пользователи.

Instagram @wolfieha

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Пьеха вспоминает о времени, проведенном на «Фабрике звезд».