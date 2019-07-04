Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 21 человека

, 21:52 Эфирная новость 38

Прокуратура проверяет кто и как строил дамбу, которая должна была защитить город Тулун от катастрофического наводнения.

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Фото, видео : ТАСС / Кирилл Шипицин, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 32

В Шелеховском районе Иркутской области объявлен режим повышенной готовности. Уровень реки Иркут в ближайшие сутки может подняться до критических отметок.

Из района эвакуируют шесть детских оздоровительных лагерей. Жителей прибрежных домов просят переехать в пункты временного пребывания.

Прокуратура Иркутской области возбудила пока административные дела в отношении главы Шелеховского муниципального образования и мэра Тайшетского района за несвоевременное информирование о паводке. Надзорное ведомство также проверит кто и как строил дамбу, которая должна была защитить от наводнения город Тулун.

Родственникам погибших наконец начали выплачивать единовременные пособия — миллион рублей. По последним данным, число жертв наводнения еще выросло до 21-го человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как обезопасить себя от «большой воды» и не стать жертвой стихии.

Тема:
Паводок в Иркутской области 32
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