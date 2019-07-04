Лолита прокомментировала слухи о молодой любовнице мужа

, 20:35 Фото 166

Заявление певицы о разводе породило массу сплетен и домыслов на просторах сети. Поклонники принялись гадать, что стало истинной причиной размолвки супругов, которые прожили вместе девять лет.

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Фото, видео : Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская неприятно удивила публику в четверг, 4 июля. На своей странице в Instagram звезда сообщила, что снова разводится, однако зла на своего мужа совсем не держит. Артистка призналась, что решение прервать отношения продиктовано временем. Якобы их чувства с Дмитрием Ивановым друг к другу охладели, и супруги не нашли выхода лучше, чем разойтись.

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Новость о размолвке стала настоящим шоком как для подписчиков светской львицы, так и для ее коллег. Пока одни пытались всячески успокоить теледиву, другие принялись выяснять истинные причины разрыва Милявской и Иванова. Некоторые фанаты не поверили, что брак, который просуществовал девять лет, может закончиться вот так — без скандала, и стали высказывать предположения насчет того, почему супруги решили разбежаться на самом деле.

По версии некоторых фолловеров, семью разбила молодая любовница Дмитрия. Якобы молодой тренер нашел себе более привлекательную спутницу и рассказал обо всем своей супруге.

Instagram @lolitamilyavskaya

«То есть надо понимать, что он нашел что-то моложе?» — интересовалась одна из подписчиц.

Однако Лолита слухи не подтвердила. Она довольно лаконично ответила на вопрос своей поклонницы, чем заставила фанатов мыслить в другом направлении.

«Можете не верить, но нет», — написала певица.

Другие комментарии относительно развода светская львица проигнорировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчинах, с которыми Лолита пыталась построить семью.

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