«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты

Известная российская певица Анита Цой рассказала 5-tv.ru о подробностях личной жизни своей подруги Лолиты Милявской и ее 44-летнего мужа Дмитрия Иванова. Семейная пара прожила вместе девять лет, однако в четверг, 4 июля, супруги заявили о разводе.

«Знаете, конечно, назревала эта ситуация. Очень жаль, но в жизни наступают такие моменты, когда просто нужно принять, то что есть», — переживает по поводу расставания пары Анита Цой.

Певица предполагает, что громкий разрыв произошел из-за того, что супруг моложе Милявской на 11 лет.

«Он моложе, может быть, у него есть какие-то мечты по поводу семьи и детей. А у Лолиты свои планы», — делится мыслями Цой.

«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Известная певица отмечает, что пара Лолиты и Дмитрия со стороны казалась очень хорошей и крепкой. Артистка утверждает, что супруг делал Лолиту по-настоящему счастливой. По словам Аниты Цой, муж Милявской постоянно ездил с ней на гастроли и всегда находился рядом. И все же, подруга Лолиты отмечает, что она по-другому представляет себе идеального мужчину Милявской.

«Лолите нужен кто-то более старший, кто бы ее защищал и оберегал. Понятно ведь, что она вкладывалась в своего молодого человека. Она его на плаву держала все эти годы», — заявила Цой.

По мнению Аниты Цой, для Лолиты Милявской, у которой она была на свадьбе, когда та выходила замуж за Дмитрия, эта история любви не станет последней. Ведь такой любвеобильный человек просто не может остаться один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем.