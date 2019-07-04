«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты

, 17:21 Эксклюзивное интервью 403

Певица утверждает, что Милявская, которая 4 июля объявила о разводе, вкладывалась в молодого мужа по-крупному.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Известная российская певица Анита Цой рассказала 5-tv.ru о подробностях личной жизни своей подруги Лолиты Милявской и ее 44-летнего мужа Дмитрия Иванова. Семейная пара прожила вместе девять лет, однако в четверг, 4 июля, супруги заявили о разводе.

«Знаете, конечно, назревала эта ситуация. Очень жаль, но в жизни наступают такие моменты, когда просто нужно принять, то что есть», — переживает по поводу расставания пары Анита Цой.

Певица предполагает, что громкий разрыв произошел из-за того, что супруг моложе Милявской на 11 лет.

«Он моложе, может быть, у него есть какие-то мечты по поводу семьи и детей. А у Лолиты свои планы», — делится мыслями Цой.

«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Известная певица отмечает, что пара Лолиты и Дмитрия со стороны казалась очень хорошей и крепкой. Артистка утверждает, что супруг делал Лолиту по-настоящему счастливой. По словам Аниты Цой, муж Милявской постоянно ездил с ней на гастроли и всегда находился рядом. И все же, подруга Лолиты отмечает, что она по-другому представляет себе идеального мужчину Милявской.

«Лолите нужен кто-то более старший, кто бы ее защищал и оберегал. Понятно ведь, что она вкладывалась в своего молодого человека. Она его на плаву держала все эти годы», — заявила Цой.

По мнению Аниты Цой, для Лолиты Милявской, у которой она была на свадьбе, когда та выходила замуж за Дмитрия, эта история любви не станет последней. Ведь такой любвеобильный человек просто не может остаться один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

17:46
Иван Краско рассказал о страшной и нелепой смерти своей матери
17:41
Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией
17:32
Фото: Русалочку в фильме Disney сыграет темнокожая R&В певица
17:26
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году
17:21
«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты
17:14
Назначена дата суда по вопросу признания бренда «КВН» за Масляковым

Сейчас читают

Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу
«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем
Актриса Анастасия Макеева вынудила мужа бросить работу

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге