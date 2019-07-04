Сказка или сущий кошмар: Пять браков Лолиты Милявской

Эстрадная певица Лолита Милявская по праву считается одной из самых ярких персон отечественного шоу-бизнеса. Поклонники высоко ценят ее вокальные данные и манеру исполнения, а мужчины не могут устоять перед красотой и харизмой светской львицы. Звезда всегда была окружена вниманием со стороны противоположного пола и, вероятно, поэтому часто заблуждалась в выборе своего кавалера. Теледива была замужем пять раз, но так и не смогла найти счастье ни с одним возлюбленным, чтобы прожить с ним до конца своих дней.

В четверг, 4 июля, стало известно, что Лолита разводится со своим пятым супругом. Фанаты пытаются всячески утешить любимую артистку, ведь она уже не раз впадала в депрессию после развода. Многие считают, что певице патологически не везет в любви. В чем причины неудач в личной жизни звезды, разбирался 5-tv.ru.

Александр Беляев

Свою первую любовь Лолита Милявская встретила еще в студенческие годы. Вместе с Александром Беляевым звезда училась на одном курсе и быстро покорила его сердце. В красавицу с выразительной южной внешностью и эпатажным поведением было просто невозможно не влюбиться, и Александр не устоял. Любвеобильная Лолита ответила ему взаимностью, и между ними завязался роман.

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Отношения начинались, как в сказке: та же романтика, юношеская влюбленность. Только когда дело подошло к свадьбе, чувства партнеров друг к другу уже начали остывать. По воспоминаниям знаменитости, отношения с Беляевым на тот момент были скорее дружескими, но расставаться не хотелось. Впрочем, спустя пару лет это сделать все-таки пришлось. Брак Лолиты с Александром изжил себя.

Виталий Милявский

Второй брак звезды, по ее словам, был и вовсе фиктивным. Москва потребовала от певицы чуть больше, чем она ожидала, и, чтобы получить прописку в городе, артистка пошла на серьезный шаг. Она планировала купить у Виталия Милявского две комнаты в столичной коммуналке, однако для этого, по законам того времени, было необходимо выйти замуж за владельца жилплощади. Лолита так и сделала. Впрочем, штамп в паспорте ей не помешал закрутить роман с Александром Цекало и сбежать к нему от мужа. Несмотря на это, фамилию бывшего супруга светская львица все-таки оставила.

Александр Цекало

ИТАР-ТАСС / Сергей Микляев

Третий семейный союз певицы стал более удачным — с продюсером Александром Цекало теледива прожила в браке целых 12 лет. Это был настоящий творческий тандем. Супруги отлично понимали друг друга, и долгое время считались одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Помимо знаменитого кабаре-дуэта «Академия», знаменитости участвовали в еще одном проекте — вели передачу «Доброе утро, страна!» на ОРТ.

Телезрители с интересом наблюдали за жизнью пары, однако спустя некоторое время звезды все-таки разошлись.

Александр Зарубин

Когда Лолита встретила Александра Зарубина, она решила, что попала в сказку. Бизнесмен из Коми смог создать для звезды такую жизнь, о которой раньше она могла только мечтать.

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Этот период жизни для Милявской был одним из самых успешных. Она черпала вдохновение из отношений и делилась им в своем творчестве. Звезда не боялась брать на себя много работы, живо входила в самые сложные проекты и увлеченно ими занималась.

В 44 года теледива забеременела, однако стать счастливыми родителям влюбленным не было суждено. Первые четыре месяца беременности артистка работала в полную силу: давала концерты, бралась за новые проекты. В результате у певицы случился выкидыш. После этого супруги перестали разговаривать, а впоследствии развелись.

Дмитрий Иванов

Несмотря на все свои неудачи, звезда не переставала верить в любовь. Чувства на нее вновь нахлынули, когда певица познакомилась с тренером по фитнесу Дмитрием Ивановым. Несмотря на то, что спортсмен на 11 лет моложе певицы, с первых минут знакомства он смог оценить по достоинству красоту и харизму артистки и решил попробовать завоевать ее сердце.

ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Теледива не смогла устоять перед обаятельным молодым человеком и с удовольствием проводила с ним свое свободное время. Несмотря на свой страх, Дмитрий все-таки решился сделать предложение светской львице и получил положительный ответ.

Артистка была благодарна своему возлюбленному за взаимопонимание и спокойствие, которое он создал в семье. На некоторое время Лолита почувствовала стабильность, однако и с ней была вынуждена попрощаться. В четверг, 4 июля, звезда сообщила о разводе.

Впрочем, в жизни у светской львицы было много и других романов, о которых мало известно прессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одним из ухажеров певицы стал бизнесмен Арнольд Спиваковский, смерть которого исполнительница тяжело переживала.