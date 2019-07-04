Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцатую годовщину свадьбы

Виктория и Дэвид Бекхэм по праву считаются одной из самых крепких пар Голливуда. 4 июля они отметили двадцатую годовщину свадьбы. Первой супруга поздравила Виктория. Она собрала в Instagram совместные снимки из разных периодов их жизни. В ответ Дэвид поделился своим фотоколлажем с поздравлениями, пишет Teleprogramma.pro.

Самым трогательным подарком стали слова благодарности от троих сыновей звездной пары. 20-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 14-летний Круз выложили в своих аккаунтах фото родителей со свадьбы:

Instagram @cruzbeckham