Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцатую годовщину свадьбы

, 17:00 Фото 260

С праздником пару трогательно поздравили дети.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Виктория и Дэвид Бекхэм по праву считаются одной из самых крепких пар Голливуда. 4 июля они отметили двадцатую годовщину свадьбы. Первой супруга поздравила Виктория. Она собрала в Instagram совместные снимки из разных периодов их жизни. В ответ Дэвид поделился своим фотоколлажем с поздравлениями, пишет Teleprogramma.pro.

Самым трогательным подарком стали слова благодарности от троих сыновей звездной пары. 20-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 14-летний Круз выложили в своих аккаунтах фото родителей со свадьбы:

Instagram @cruzbeckham

«Я поздравляю с юбилеем самых удивительных маму и папу. Вы для меня целый мир. Я люблю вас так сильно, что даже сложно представить. Спасибо за чудесные времена вместе, которые у нас были. Я очень люблю вас, мама и папа», — написал Круз у себя в Instagram.

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Фолловеры присоединились к поздравлению и написали, что Дэвид и Виктория Бекхэм являются примером любви и идеальной семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились снимки с отдыха четы Бекхэм на яхте Элтона Джона.

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