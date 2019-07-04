Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов стал участником программы на федеральном канале, в которой был намерен поставить точку относительно вопроса со своим отравлением. Дело в том, что не все поклонники музыканта безоговорочно поверили, в то, что он выпил средство для прочистки труб и находился на грани жизни и смерти.

Несмотря на то, что PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин уже предоставил медицинское заключение, некоторым фанатам оно показалось подозрительным, и они потребовали другие доказательства. Чтобы окончательно убедить поклонников, что инцидент с ожогом желудка не выдумка, продюсер согласился в эфире шоу пройти проверку на детекторе лжи.

Публика с нетерпением ждет результатов, которые показал полиграф, однако пока они не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов-младший признался в пиаре на отце.