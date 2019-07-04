«Моя задача — заработать бабок!» Бари Алибасов-младший признался в пиаре на отце

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Сын продюсера утверждает, что поклонники должны аплодировать ему за шоу с отравлением.

Фото : ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Отравление Бари Алибасова 83

Скандал вокруг Бари Алибасова не утихает почти месяц. Фанаты переживают за его здоровье, а хейтеры заявляют — никакого отравления не было. Ситуацию прокомментировал сын продюсера.

Общественность не верит, что Алибасов мог так быстро оправиться после отравления химическим веществом «Крот». Слухи о пиар-кампании подтверждает то, что на видео снимали даже «интимное» промывание желудка продюсера. По словам его сына, на видеофиксации настаивал сам отец. Об этом сообщает Starhit.

«Отец сказал: „Так надо!“. Для пиара. Вы сейчас кричите и улюлюкаете, но при этом смотрите, выводите это в тренд. Аплодируйте за то, что отец вас развлекает и дает вам отдушину в жизни», —говорит наследник руководителя группы «На-На».

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Алибасов-младший признается, что вынужден был «хайпить» на жутком отравлении отца. По его словам, журналисты транслировали обществу ложные факты, поэтому сыну продюсера пришлось самому взяться за освещение инцидента в СМИ.

«Я принял решение — вести информационную кампанию самому и огородить всех от денег, которые в этой информации присутствуют. Моя задача заработать семье „бабок“, сделать так, чтобы фамилия Алибасов была в медийном пространстве», — заявляет сын шоумена.

Однако Бари-младший утверждает, что ни в одном своем заявлении он не солгал. Цель, которую преследовал наследник продюсера — не дать кому-либо заработать на вранье об его отце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве прокомментировали отравление Бари Алибасова.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 83
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