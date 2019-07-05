Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе

Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами. 22-летняя девушка уже два года встречается с Джонатаном Апулия — парнем из Огайо, о котором известно лишь то, что у него две страсти — фотография и скейтборд.

Сама Лурдес крайне не любит внимание к своей персоне и лишь изредка сопровождает звездную маму на светских мероприятиях.

Молодые люди начали встречаться в 2017 году, и всячески скрывали отношения. Друзья будущих супругов утверждают, что родители влюбленных с обеих сторон уже одобрили их союз.

Мадонна родила Лурдес в 38 лет от кубинского фитнес-инструктор. Дочь находится с отцом в прекрасных отношениях, а он неоднократно признавался, что она — главная женщина в его жизни и самое лучшее, что с ним случалось.

Ранее неугомонная 60-летняя Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках.