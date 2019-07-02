Американская поп-звезда Мадонна на своей странице в Instagram разместила видео с вечеринки, снятое в одном из ночных клубов. На кадрах ролика, 60-летняя певица опирается ногами на стену, встает на руки и начинает исполнять тверк вниз головой.

«Наслаждаемся автепати» , — подписала публикацию звезда поп-сцены.

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Стоит отметить, что Мадонна отлично выглядит для своего возраста и, судя по всему, находится в прекрасной физической форме, позволяющей «отрываться по полной».

Фанаты американской певицы были поражены увиденным и выразили свой восторг в комментариях. Стоит отметить, что среди поклонников, отреагировавших на танец Мадонны, оказалась и украинская певица Светлана Лобода, коротко написавшая: «Шик!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна на коленях поблагодарила Пресвятую Деву за выход нового альбома.