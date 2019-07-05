Сбежавшую с 25 млн рублей сотрудницу башкирского банка задержали в Казани

В Казани задержали Луизу Хайруллину, которую подозревают в краже почти 25 миллионов рублей из «Россельхозбанка» в башкирском Салавате в конце мая 2019 года.

35-летняя женщина с мужем и детьми пряталась на съемной квартире в столице Татарстана. Ее местонахождение установили сотрудники полиции при поддержке ФСБ. Похищенные банковские средства пока не обнаружены. Сейчас в МВД выясняют, где могут находиться деньги.

27 мая работавшая кассиром «Россельхозбанка» в городе Салават Хайруллина забрала почти 25 миллионов рублей в разной валюте и исчезла вместе с мужем Маратом и детьми. История получила большой общественный резонанс — местные СМИ окрести супружескую пару «башкирскими Бонни и Клайдом». По предварительным данным, пойти на кражу сотрудницу банка вынудили долги, в которые влез ее супруг. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дерзких грабителях, обчистивших ювелирный салон в Ленинградской области на 20 миллионов рублей.