«Начала резать себя в 13 лет» — Алеся Кафельникова о тяге к саморазрушению

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20-летняя дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова откровенно рассказала о тяге к саморазрушению и отношениях с рэпером Pharaoh.

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Фото, видео : Instagram @kafelnikova_a

Дочь Евгения Кафельникова Алеся впервые рассказала о борьбе с наркозависимостью. 20-летняя модель стала новой героиней шоу Татьяны Мингалимовой «Нежный редактор», пишет Teleprogramma.pro.

Алеся призналась, что с 13-лет у нее появилась тяга к саморазрушению, а модная «рэперская тусовка» ее друга Pharaoh познакомила ее с наркотиками. Психотропные вещества едва не сыграли роковую роль в жизни девушки, которая пережила несколько передозировок, приступов и тяжелую депрессию.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!

Кафельниковой помогло справиться с зависимостью время, проведенное на острове Бали. Алеся призналась, что стала «новым человеком». В прошлом остался и теперь уже бывший возлюбленный Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh.

«Сейчас мне иногда хочется, но меня спасает джин-тоник. Я решила отгородить себя от всех людей, которые мне давали наркотики», - заявила девушка.

Подписчики Мингалимовой оставили множество положительных отзывов об откровенном интервью Кафельниковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Диане Арбениной, которая поборола наркозависимость. 

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