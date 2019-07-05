Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!

Вы снова танцевали со своими демонами, Близнецы? Вселенная обращается к вам: ваш разум — самый мощный инструмент в вашем распоряжении. Используйте его, чтобы создать самую красивую реальность для себя. Овен, обратите внимание как на свои мечты, так и на свои кошмары. Они образуют проход к вашей душе и дают вам понять, что нужно исцелить внутри. Рыбы, не каждый способен переваривать сумах в мире орегано. Не позволяйте этому помешать вам излучать свой странный и чудесный свет на мир.

Овен — гороскоп на сегодня, 5 июля

Обратите внимание как на свои мечты, так и на свои кошмары. Они — ворота в подсознание, проход в вашу душу. Повторяющиеся сны могут привлечь ваше внимание к тому, что нужно исцелить внутри.

Сосредоточьтесь на отрицательных эмоциях и работайте над их освобождением. Хороший способ спать спокойно: чашка лаванды или ромашки с последующей медитацией. Не забудьте отключить ваши устройства.

Космический совет: поработайте с отрицательными эмоциями, позвольте им уйти.

Телец — гороскоп на сегодня, 5 июля

Сейчас у вас в бизнесе дела лучше, чем когда-либо. Некоторые из вас могут быть свидетелями огромного увеличения прибыли. Помните, что научиться зарабатывать деньги для вас так же важно, как и их тратить.

Не поддавайтесь желанию потратить все это сразу. Сосредоточьтесь на инвестировании своего богатства в правильных местах. Что, если это секрет того, как жить более процветающей жизнью?

Космический совет: научитесь заставлять ваши деньги работать на вас.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 5 июля

Вы снова танцевали со своими демонами, Близнецы? Вселенная обращается к вам: ваш разум — самый мощный инструмент в вашем распоряжении. Используйте это, чтобы создать красивую реальность для себя.

Направьте свои мысли на благо вашего роста. Слова, которые вы используете в разговоре с самим собой, очень важны. Будьте добрыми и нежным. Вы в стадии разработки.

Космический совет: будьте нежны в разговоре с самим собой.

Рак — гороскоп на сегодня, 5 июля

«Вы бы предпочли прожить свою жизнь в соответствии с одобрением других или все же в соответствии со своей истиной и своими мечтами?» — задается вопросом канадский писатель и коуч Робин Шарма.

Дверь в величие и развитие открывается для вас. Оставайтесь преданными своим целям. Вы — главный манифестатор, который дает ее грандиозное видение осязаемой реальности.

Космический совет: дверь в величие открывается для вас.

Лев — гороскоп на сегодня, 5 июля

Кто сказал, что банкир не может быть лунным светом в качестве модели, а писатель не может претендовать на свое место на театральной сцене?

Многочисленные источники дохода открываются для вас, Лев. Бонус: эти возможности предоставляют вам платформу, необходимую для выражения вашего творчества в бесчисленных формах. Ваш код для выживания: совершенствование искусства баланса.

Космический совет: обратите внимание на различные источники дохода, которые открываются для вас.

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Дева — гороскоп на сегодня, 5 июля

Готовы найти гармонию янь и ин? Это время для налаживания или развития значительного делового партнерства с кем-то, кого вы любите и которому доверяете.

Посмотрите, как вы можете вдохновлять друг друга, чтобы достичь больших высот. Ваши объединенные силы, несомненно, дадут толчок вашему страстному проекту, помогут привлечь выгодные возможности и сделают вас более заметными для людей, которые имеют значение.

Космический совет: настало время вступить в серьезное деловое партнерство.

Весы — гороскоп на сегодня, 5 июля

Не ваш цирк, не ваша обезьяна, Весы. Не позволяйте мелкой политике удерживать вас от сияния в вашем свете и от того, что вы здесь делаете.

Ключ должен сосредоточиться на ваших долгосрочных целях. Помните, что нахождение на «правильной стороне» нужных людей окажется полезным для вашей карьеры. Так что если вы решите играть в Дзен Мастер, это для вашего же блага.

Космический совет: не позволяйте мелкой политике удерживать вас от того, что вы здесь делаете.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 5 июля

Вот мантра, которая изменит вашу жизнь: мне достаточно. Пробудитесь к своей внутренней силе. Это поможет вам справиться с необходимостью сверхкомпенсировать или взять на себя больше, чем вы можете справиться.

Когда отсутствие самооценки грозит взять верх над вами, напомните себе о том, кто вы на самом деле — босс, на миссии по захвату мира.

Космический совет: не чувствуйте необходимости сверхкомпенсировать или брать больше, чем вы можете выдержать. Вам хватит.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 5 июля

Вы не один, чтобы придерживаться только проверенных людей. Не бойтесь делать вещи по-другому. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, требуют определенной степени гибкости и спонтанности.

Хорошие новости: вас ждет поездка на всю жизнь! Для некоторых из вас может возникнуть дилемма баланса между работой и жизнью. Это нормально, если вам нужно какое-то время сосредоточиться на материальном мире. Просто позвольте своим любимым быть в курсе.

Космический совет: вызовы, с которыми вы столкнетесь сегодня, потребуют определенной степени гибкости и спонтанности.

Козерог — гороскоп на сегодня, 5 июля

Вы когда-нибудь гуляли по лесу темной лунной ночью или отправлялись по тропе, которая не была освещена светом? Когда ваши глаза не могут направить вас, у вас нет выбора, кроме как положиться на свой инстинкт. Клише, как оно есть. Ответы, которые вы ищете, лежат внутри. Это также время осознания тьмы внутри и снаружи. Наблюдая за тенями, которые мешают вам достичь самого высокого потенциала. Что, если научиться противостоять своим страхам является секретом неукротимости? Космический совет: ответы, которые вы ищете, находятся внутри.

Водолей — гороскоп на сегодня, 5 июля

Некоторые вещи не предназначены для того, чтобы работать так, как мы себе представляем это в голове. И это нормально.

Позвольте себе взглянуть на свои обстоятельства с более высокой точки зрения, Водолей. Вы поймете, что Вселенная на самом деле на вашей стороне. То, что вам нужно, чтобы открыть себя в данный момент: изменить себя. Держите видение новой реальности в уме и начинайте.

Космический совет: конец не должен быть таким горьким.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 5 июля

Новые способы мышления. Новые способы существования. Новые способы выражения. Пусть ваш внутренний ребенок отправится на экскурсию.

Прикосновение к вашей игривой стороне не только поднимет ваши вибрации, но и добавит интересный аромат вашей работе. Помните, что не каждый способен переваривать сумах в мире орегано. Не позволяйте этому помешать вам излучать свой странный и чудесный свет на мир.

Космический совет: коснитесь своей игривой стороны.

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