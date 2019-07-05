«Я не святоша»: Арбенина рассказала, как поборола наркозависимость

, 0:12 Фото 254

Солистка группы «Ночные снайперы» призналась, что до рождения детей имела пагубное пристрастие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян, www.globallookpress.com

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дала откровенное интервью в эфире программы на федеральном канале. Певица призналась, что до рождения детей смотрела на жизнь совсем по-другому. Как и другие рок-исполнители, она получала удовольствие во время многочисленных концертов, гулянок и даже пристрастилась к наркотикам, пишет «Экономика сегодня».

Лолита прокомментировала слухи о молодой любовнице мужа

Эта страница биографии Арбениной уже давно в прошлом, однако избавиться от зависимости было достаточно тяжело, призналась звезда. Вспоминая об этом, певица даже сейчас не берется осуждать людей, ведущих подобный образ жизни.

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — поделилась артистка.

Переосмыслить все происходящее и взглянуть на мир по-другому Арбениной помог один случай. Однажды, во время гастролей в Петербурге, где у нее планировалось два акустических концерта, состояние исполнительницы резко ухудшилось, и она не смогла выйти на сцену к зрителям, которые ее очень ждали.

Впоследствии Арбениной показали дверь театра, заваленную цветами, и перед ее глазами буквально пробежала вся жизнь. Этот момент стал отправной точкой для того, чтобы певица поборола свое пагубное пристрастие и зажила по-новому.

«И я абсолютно реально увидела свое будущее — что будет, если я на сцену не выйду, и как это все будет, если меня не станет. Это, конечно, жутко. И это то, что меня остановило», — призналась артистка.

Сейчас она воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Марту. Семья Арбениной живет в большом загородном доме, где исполнительница занимается творчеством и записывает песни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арбенина хочет усыновить ребенка. 

Читайте также

+10° Днём +17°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

1:26
Юлия Снигирь рассказала, что больше всего ценит в Цыганове
1:10
Набиуллина рассказала, когда можно ожидать ипотеку под 7-8%
0:54
Видео: На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
0:38
Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе
0:12
«Я не святоша»: Арбенина рассказала, как поборола наркозависимость
23:56
«Открывая Украину»: Оливер Стоун представил новый документальный фильм

Сейчас читают

«Невеста на выданье!»: Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь
Лолита прокомментировала слухи о молодой любовнице мужа
Видео: Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге