«Я не святоша»: Арбенина рассказала, как поборола наркозависимость

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дала откровенное интервью в эфире программы на федеральном канале. Певица призналась, что до рождения детей смотрела на жизнь совсем по-другому. Как и другие рок-исполнители, она получала удовольствие во время многочисленных концертов, гулянок и даже пристрастилась к наркотикам, пишет «Экономика сегодня».

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Эта страница биографии Арбениной уже давно в прошлом, однако избавиться от зависимости было достаточно тяжело, призналась звезда. Вспоминая об этом, певица даже сейчас не берется осуждать людей, ведущих подобный образ жизни.

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — поделилась артистка.

Переосмыслить все происходящее и взглянуть на мир по-другому Арбениной помог один случай. Однажды, во время гастролей в Петербурге, где у нее планировалось два акустических концерта, состояние исполнительницы резко ухудшилось, и она не смогла выйти на сцену к зрителям, которые ее очень ждали.

Впоследствии Арбениной показали дверь театра, заваленную цветами, и перед ее глазами буквально пробежала вся жизнь. Этот момент стал отправной точкой для того, чтобы певица поборола свое пагубное пристрастие и зажила по-новому.

«И я абсолютно реально увидела свое будущее — что будет, если я на сцену не выйду, и как это все будет, если меня не станет. Это, конечно, жутко. И это то, что меня остановило», — призналась артистка.

Сейчас она воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Марту. Семья Арбениной живет в большом загородном доме, где исполнительница занимается творчеством и записывает песни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арбенина хочет усыновить ребенка.