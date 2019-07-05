Роскачество обеспокоено отношением некоторых родителей к перевозке своих детей. Например, организация отмечает, что сотрудники дорожной полиции регулярно выписывают штрафы за сомнительные аналоги кресел безопасности. Чтобы ребенку в машине ничего не угрожало, эксперты рекомендуют придерживаться актуальных правил.

Детей до семи лет нужно сажать в автомобильное кресло посередине заднего сидения. Эта позиция считается самой безопасной. Кресло обязательно фиксируется внутри автомобиля либо с помощью специальных креплений, либо штатными ремнями безопасности. При покупке автокресла не забудьте учесть рост и вес малыша.

Детей 7-11 лет можно пристегивать ремнями безопасности без удерживающего кресла. Здесь также важен рост ребенка, который не должен быть ниже 150 сантиметров — чтобы ремень не давил на шею.

Самое безопасное положение — против хода движения. Перевозить ребенка на переднем сиденье можно только при помощи автолюльки. Однако тогда обязательно нужно выключить подушку безопасности, если такая функция доступна. При ее отсутствии — сажать ребенка на заднее сиденье.

Роскачество советует снимать с ребенка теплую верхнюю одежду. При резком торможении он может из нее выскользнуть.

Замены автомобильному креслу, например, треугольники, адаптеры и стяжки, неэффективны. С 2017 года они официально запрещены Правилами дорожного движения, поскольку при столкновении сдавливают и травмируют ребенка. Отмечается, что использовать кресло и «иные вспомогательные устройства удержания ребенка» вместе также нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о решении Роспотребнадзора изменить порядок использования «мобильников» в школах.