Роспотребнадзор определит порядок использования «мобильника» в школе

Новый учебный год может принести всем российским школьникам сюрприз. Вместе с каникулами закончится и неограниченное время, проведенное со смартфоном в руках. В учебных заведениях предлагают запретить использование мобильных гаджетов. По мнению главы Совета Федерации Валентины Матвиеенко, смартфоны на уроке мешают детям учиться. Но хранить их в школе негде. Получается, гаджеты придется оставлять дома?

«Эта тема требует своего решения. Она деликатная. Нельзя здесь такими жесткими запретительными мерами. Большинство педагогического сообщества склоняется к тому, чтобы телефоны в школе запретить. Возможно, нужно сделать условия для хранения. Но в класс не брать!», — заявила Матвиенко.

За ограничение использования смартфонов в школе ранее высказывались и министр просвещения, и многие учителя. И даже опросы общественного мнения показали: родители за то, чтобы дети не отвлекались во время уроков на чаты и соцсети. На предложение Валентины Матвиенко сегодня откликнулся Роспотребнадзор. В ведомстве пообещали создать рабочую группу, которая до 1 сентября определит порядок использования мобильников в школах.