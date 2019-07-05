Видео: Сеть умилил ролик об «утках-нарушителях», проникших на закрытую территорию

, 16:09 Видео 64

Птицы «незаконно» прошли на охраняемую территорию предприятия под Арзамасом.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте

В социальных сетях набирает популярность умильное видео: утиная стая «незаконно проникает» на территорию завода. В интернет ролик загрузили очевидцы «преступления».

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Как пояснила женщина за кадром, птицы перемещаются с одного озера на другое. Большинство стай перебрались на новое место по воздуху, однако часть уток предпочла пешую прогулку.

По версии автора видео, птицы просто поленились летать и решили путешествовать наименее энергозатратным способом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что волонтер из Новосибирска стала мамой для маленьких совят.

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