Видео: Сеть умилил ролик об «утках-нарушителях», проникших на закрытую территорию

В социальных сетях набирает популярность умильное видео: утиная стая «незаконно проникает» на территорию завода. В интернет ролик загрузили очевидцы «преступления».
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Как пояснила женщина за кадром, птицы перемещаются с одного озера на другое. Большинство стай перебрались на новое место по воздуху, однако часть уток предпочла пешую прогулку.
По версии автора видео, птицы просто поленились летать и решили путешествовать наименее энергозатратным способом.
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