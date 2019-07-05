Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления

, 11:56 219

По словам продюсера, сохранить способность разговаривать ему удалось только благодаря проточной воде.

Фото : ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Отравление Бари Алибасова 85

Бари Алибасов рассказал о том, что его спасло при отравлении. Именитому продюсеру удалось спасти голосовые связки благодаря быстрой реакции на происшествие — счет в тот момент шел на секунды.

«Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине», — рассказал Бари Каримович изданию «Вечерняя Москва».

Алибасов успел прополоскать горло — это и спасло голосовые связки. Однако токсичная жидкость, успевшая попасть внутрь организма, вызвала ожоги пищевода и желудка. Несмотря на то, что продюсер выписался из больницы и находится дома, питаться полноценно он пока не может — мужчина ест детские пюре и пьет теплый чай. Иногда Бари Алибасов пьет немного молока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи в связи со своим отравлением.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 85
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