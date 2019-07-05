Телеведущая Анфиса Чехова проводит первые дни июля на отдыхе в южно-корейском Сеуле и традиционно делится с поклонниками самыми яркими моментами. Однако в пятницу, 5 июля, она, наоборот, несколько озадачила подписчиков. Светская львица записала сторис в Instagram. На записи она рассказала, что была у врача, который заявил ей, что она «жирная».

«Доктор сделал диагностику моего тела и сказал мне, что я жирная. Что мне нужно худеть, что у меня лишние проценты жира», — рассказала Чехова.

По словам телеведущей, она пыталась объяснить доктору, что основной ее «жир» сконцентрирован в груди, но в результате они «так и не пришли к выводу, что делать». Пользователи, в свою очередь, не смогли отреагировать на данную ситуацию.

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Ранее 5-tv.ru рассказывала, что мужчины выпрашивают у Анфисы Чеховой фотографии в купальнике.