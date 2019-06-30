«Прикормила»: Чехова рассказала, как мужчины выпрашивают у нее фото в купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что мужчины выпрашивают у нее снимки в купальнике. Об этом она рассказала в одном из постов в Instagram.

Самбурская исполнила тверк на пляже под «присмотром» известного дизайнера—видео

Instagram @achekhova

«Мои 30% тестостерона, мои инста-мужчины, пописывают мне в директ каждый день… Просят фото в купальнике. Прикормила я их такими фотографиями, приручила, можно сказать. А раз приручил — отвечай», — написала Чехова под новой пляжной фотографией.

Также телеведущая опубликовала снимок из импровизированного душа в сторис. Его, увы, поклонники оценить не смогли, но зато оценили фото с пляжа.