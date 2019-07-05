Фото: Некогда блистательную Софи Лорен засняли в инвалидном кресле

Итальянская актриса Софи Лорен на радость поклонникам по всему миру вновь появилась на съемочной площадке. Вероятно, секс-символ второй половины ХХ века в свои 84 года после десятилетнего затишья согласилась на роль лишь потому, что режиссером фильма выступает ее младший сын Эдуардо Понти.

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По сценарию будущей киноленты «Жизнь до нас», героиня Лорен — это женщина с ограниченными возможностями в инвалидной коляске, которая по мере своих сил заботится о детях проституток.

Дважды оскароносная Софи Лорен считается одной из лучших актрис не только в самой Италии, но и далеко за ее пределами.

Еще в юности она познакомилась со своим будущим мужем, продюсером Карло Понти, который был старше ее на двадцать два года. В браке у них родились два сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой популярной итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде.