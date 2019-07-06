«Трусы показала»: Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода клипа

Популярная в 90-х певица Алена Апина рассказала о нападках бывшего мужа после скандальной премьеры клипа на песню «Близость». По словам 54-летней знаменитости, экс-супруг отреагировал неадекватно и буквально набросился на нее с оскорблениями, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

« Стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала », — процитировала бывшего мужа Алена Апина.

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Артистка призналась, что помимо критики экс-супруга, ей было нелегко пережить критику хейтеров. Пройти через это Алене Апиной удалось только благодаря дочери, которая в определенный момент стала для нее настоящим психиатром. Ксения забирала у певицы мобильный телефон и ограждала свою мать от гневных комментариев, которые оставляли в сети пользователи.

Алена Апина подчеркнула, что на протяжении карьеры всегда появлялась на публике в коротких юбках и не ожидала подобного «ажиотажа» после выхода в свет нового видеоклипа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина спаслась от алкоголизма, переехав в Москву.