Алена Апина спаслась от алкоголизма, переехав в Москву

Известная российская певица Алена Апина утверждает, что могла стать заложницей алкоголя, если бы осталась в родном городе. По мнению певицы, хит «Ксюша» и переезд в столицу помогли ей не превратиться в «городскую сумасшедшую».

Известная артистка родилась и провела юность в Саратове. Она рассказывает, что там многие ее одноклассники и приятели стали заложниками алкогольной зависимости. Об этом сообщают Дни.ру.

«Я спилась бы, наверное», — предполагает Алена Апина.

Звезда с ужасом представляет, что с ней случилось бы, если бы она не стала участницей группы «Комбинация» и не устроила свою жизнь в столице.

«Превратилась бы в городскую сумасшедшую и бубнила бы себе под нос любимые мотивчики», — прикидывает возможные варианты развития событий Апина.

Знаменитость переживает, что прохожие бы пугали ей детей и, проходя мимо, крутили пальцем у виска. Для Апиной такая жизнь — настоящий «фильм ужасов».

Страх алкоголизма у Апиной вполне обоснован. Наркологи приводят статистические данные, исходя из которых — на сотню бесконтрольно выпивающих мужчин приходится около 50 женщин-алкоголичек. Обычно возраст дам, страдающих этой зависимостью, колеблется от 35 до 50 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты напомнили о возрасте Алене Апиной в латексном костюме.