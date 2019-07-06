Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Стрелец, подумайте не только о больших целях, которые вы поставили перед собой, но о тех целях, которые вы хотите достичь во второй половине 2019 года. Подумайте о том, как вы сможете сделать свою жизнь более значимой. Овен, познакомьтесь сначала вне спальни. Что, если построение крепкой дружбы является ключом к здоровым отношениям? Близнецы, перестаньте играть в игру «шаг вперед, два шага назад». Если вы влюблены в кого-то, просто скажите это!

Овен — гороскоп на сегодня, 6 июля

Есть только один способ перезагрузки, Овен. Пусть избавление от всего ложного в ваших отношениях станет первым шагом к вашему внутреннему возрождению.

Помните, что огонь, который объединил вас, может так же легко погаснуть. Сосредоточьтесь на построении прочной дружбы. Познакомьтесь друг с другом сначала за пределами спальни. Не нужно бросаться в отношения, как в омут с головой. Станьте сначала настоящими друзьями.

Космический совет: в первую очередь сосредоточьтесь на построении крепкой дружбы.

Телец — гороскоп на сегодня, 6 июля

«Потому что тебе жарко, когда тебе холодно. Ты говоришь да, и тут же нет». Если слова из песни Кэти Перри «Горячий и холодный» знакомы вам? Телец, самое время присмотреть за своим сердцем.

Напомните себе о том, что вы заслуживаете, и не соглашайтесь на меньшее. Вибрационный сдвиг внутри вас тоже изменит вашу реальность.

Космический совет: не соглашайтесь ни на что меньшее, чем-то, что вы заслуживаете.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 июля

Прекратите играть в игру «один шаг вперед, два шага назад». Если вы влюблены в кого-то, просто скажите это! «Любовь» — это слишком большое слово для вас? Давайте заменим его тогда на «заинтересованность».

Не позволяйте страху отторжения помешать вашим чувствам. Цитата американской писательницы Брене Браун, которая вдохновит вас: «Мы культивируем любовь, когда мы позволяем нашим самым уязвимым и могущественным личностям быть глубоко видимыми и известными, и когда мы чтим духовную связь, которая проистекает из этого предложения с доверием, уважением, добротой и любовью».

Космический совет: не позволяйте страху отторжения помешать вам сказать то, что у вас на уме.

Рак — гороскоп на сегодня, 6 июля

Небеса — это место на Земле, дорогой Рак. Тогда почему вы продолжаете допускать на землю своих личных демонов и просто наблюдаете за саморазрушительными образами и нездоровыми убеждениями, которые мешают вам испытывать радость и блаженство?

Да, вы достойны любви, как и все остальные. Некоторые из вас могут столкнуться со страхом близости. Шаг за шагом позвольте кому-то войти в ваше пространство. Это может оказаться благословением.

Космический совет: обратите внимание на себя.

Лев — гороскоп на сегодня, 6 июля

Идея для свидания: переведите телефон в режим полета и приготовьтесь к шторму — с одеждой или без нее. Никто не говорит просто так «Я люблю тебя» в присутствии друг друга. Будьте внимательным, Лев, слушайте своего партнера.

Пусть другой человек почувствует то, что они оба вы видели и слышали. Обмен вашими историями и фантазиями может быть секретом более глубокой близости с вашим любимым человеком.

Космический совет: будьте рядом с вашим любимым человеком.

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Дева — гороскоп на сегодня, 6 июля

Иногда это так же просто сказать: «Я люблю тебя». Дева, признайте, что-то, что у вас есть — прекрасно. Редкий и ценный подарок от таинственных сил свыше.

Берегите его и гордитесь тем, как он растет. Если вы слишком много внимания уделяли так называемым недостаткам, сейчас самое время изменить свое отношение.

Космический совет: пора изменить свое отношение к тому, что у вас ест в жизни.

Весы — гороскоп на сегодня, 6 июля

«Новые начинания часто называют болезненными окончаниями», — говорит классик Лао Цзы, чтобы открыть свой третий глаз и помочь вам увидеть мир с более высокой точки зрения. Если что-то не работает в соответствии с вашим планом, это потому, что божественный план разворачивается от вас.

Неизбежное космическое землетрясение может также потрясти основу некоторых отношений — но только потому, что они дожили до истечения срока годности. Примите это как прекрасную возможность очиститься.

Космический совет: попытайтесь увидеть свой мир с более высокой точки зрения.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 6 июля

Хватит играть в Фикс, Скорпион. Быть хорошим для других — замечательное качество. Но какой ценой? Не могли бы вы потратить свои собственные ресурсы с большей пользой?

Поймите мотивацию ваших собственных действий. Пустота, которую вы пытаетесь заполнить внутри себя. Вам не нужно чье-либо одобрение или подтверждение.

Космический совет: вы не несете ответственности за проблемы всех остальных.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 6 июля

Намерение всегда является магическим ингредиентом, который помогает вам вести более целенаправленную жизнь. Думайте не только о тех больших целях, которые вы для себя поставили, но и о целях, которые вы хотите достичь во второй половине 2019 года.

Подумайте, как вы можете сделать свою жизнь более значимой. Например, можно потратить больше времени на игры с домашними животными или выделить каждый день один час для медитации.

Космический совет: правильное намерение поможет вам жить более целеустремленной жизнью.

Козерог — гороскоп на сегодня, 6 июля

Не позволяйте людям становиться приоритетом в вашей жизни. Взаимность, дорогой Козерог. Искусство дарить добро там, где оно ценитсяю. И оно всегда возвращается с любовью. Если вы чувствуете, что определенные отношения не совпадают с вашим пониманием я, то стоит поставить себя на первое место. Однако, если вы чувствуете, что есть возможности для улучшений, найдите способ работать над проблемами вместе. Космический совет: Не позволяйте людям становиться приоритетом в вашей жизни.

Водолей — гороскоп на сегодня, 6 июля

Если вы чувствуете, что вы против стены, возможно, так и есть. Но вы не тот, кто легко сдается. Используйте силу свободной воли, Водолей.

Посмотрите, как вы можете бросить вызов своим обстоятельствам. О чем вам напоминает Вселенная: вы сильнее, чем думаете.

Космический совет: используйте силу свободной воли.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 6 июля

Вы знаете, к чему призывает этот день? К чему-то особенному! Все происходящее можеь быть глубоким способом выражения любви, Рыбы. Иногда это может быть так же просто, как собрать белье или испечь партию овсяного печенья. Жить в 100 милях от вашего любимого человека?

Космический совет: происходящее вокруг можетт быть глубоким способом выражения любви.

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