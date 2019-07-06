Бестия в розовом: Иван Дорн исполнил дикий танец на дне рождения друга

, 12:58 Видео 557

Грузинский дизайнер Бичолла решил отметить свой день рождения с размахом.

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Фото, видео : Instagram @dorn_ivan

Иван Дорн провокационно отжег на празднике, посвященном дню рождения его друга — грузинского дизайнера Анзора Тетрадзе, известного также как Бичолла. Певец самозабвенно отплясывал в весьма экстравагантном виде.

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Вечернику в честь своих именин Бичолла закатил грандиозную — гостей встречали танцовщицы в футуристических костюмах, фуршетные столы буквально ломились от угощений. Поздравить дизайнера приехали сливки грузинского и российского общества. Например, на мероприятии присутствовала Светлана Лобода, которая исполнила для гостей несколько своих хитов.

Выступления звезд, танцы и светские беседы разбавляли креативные конкурсы, в которых с азартом принимали участие гости вечеринки. Видимо, во время одного из таких развлечений и застали Ивана Дорна авторы попавшего в сеть видео — в кадре певец увлеченно танцует в ярко-розовом парике и солнечных очках.

Рядом с Дорном хореографические таланты демонстрирует и сам именинник — он отплясывает в фиолетовом парике. На записи представлен только небольшой фрагмент танца — информации о том, чем же закончился экспрессивный номер, у общественности нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что резкая смена имиджа Ивана Дорна напугала поклонников — артист отрастил усы.

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