Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Следующая неделя принесет с собой крайне напряженный фон. Многие будут страдать от вспышек раздражительности и даже гнева, велика вероятность конфликтов и ссор. Астролог Сергей Седашёв составил прогноз для читателей 5-tv.ru и рассказал, что поможет минимизировать количество негативных ситуаций каждому из знаков зодиака.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит достаточно конфликтная, хотя и богатая на разные эмоции неделя. Вы можете испытывать беспричинное беспокойство, неудовлетворенность и даже считать, что окружающие стоят на пути к вашим целям. Справиться с этим помогут нагрузки — как физические, так и умственные.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя в целом гармоничная. Хотя иногда у представителей знака будут возникать вспышки агрессии, утихать они будут быстро. В целом этот период для Тельцов гармоничен — вы любвеобильны, склонны к неге и удовольствиям, легко соглашаетесь с миром и окружающими людьми.

Близнецы — гороскоп на неделю

Общительность позволит Близнецам легко договариваться с людьми и находить компромисс. При этом вы получаете удовольствие и от самого общения. Также вы напористы, энергичны и полны благородства. Это не остается незамеченным: окружающие любят вас и восхищаются. Однако звезды советуют избегать заносчивости и хвастовства.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков по-прежнему идет период, связанный с их днями рождения. За неделю до и после этой даты вам как никогда полезно заняться планированием. Прислушайтесь к себе и составьте хотя бы примерный план действий на год. В этот период вам может захотеться глубже спрятаться в свой панцирь, а иногда контакты с внешним миром и вовсе могут вас пугать. В такие моменты не подгоняйте себя, а позвольте созреть своей готовности к действиям.

Лев — гороскоп на неделю

Неделя гармонична и для Львов. Вы полны решительности и благородства, настойчивы и напористы, но при этом можете и элегантно договориться, достичь компромисса, найти точки соприкосновения с окружающими. Период благоприятен для ваших самых смелых планов, подразумевающих активные действия и общение.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, вы в очень хорошем, собранном состоянии. Вы знаете, что и когда нужно сделать, чувствуете себя спокойно и уравновешенно. На этой неделе можно строить долгосрочные планы и браться за сложные дела.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя полна противоречивых энергий: вы более эмоциональны, чем обычно, причем чаще это проявляется как неудовлетворенность вашими отношениями с окружающими или недовольство собой. Постарайтесь не слишком углубляться в мрачные мысли.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы испытают внутреннюю эмоциональную уравновешенность, но одновременно с тем и глубокие переживания. Связаны они могут быть с красотой окружающих людей или природы. Однако возможны и конфликты, в основном — по причине вашей резкости в общении. Звезды советуют избегать на грядущей неделе подобных ситуаций.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя позитивная. Вы энергичны, уверены в себе, убедительны на словах и умеете найти подход к окружающим. Период идеален для социальных достижений и расширения сферы влияния. Воспользуйтесь неделей с наибольшей пользой.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов довольно сложный период, связанный с закрытостью чувств, непониманием своих целей и неловкостью в общении с окружающими. В связи с этим у вас может проявиться избыточная холодность в общении или небольшая депрессия. Не ставьте перед собой больших задач на эту неделю.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя обещает обаяние и уверенность в себе, но возможно также, что вы будете попадать в конфликты и споры. Вы будете избыточно настаивать на своей точке зрения, и вам будет сложно согласиться с мнением окружающих. Сфокусируйте внимание на том, что вас объединяет, а не на том, что разъединяет.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб очень позитивная неделя. Вы спокойны, чувствительны и одновременно уверены в себе, При этом не исключено появление тяги к творческим занятиям. Не сдерживайте себя: рисование, фотография, музыка или другие виды творчества будут очень полезны для вашего внутреннего мира на предстоящей неделе. Также неделя хороша для планирования и различных организационных задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут счастливее всего в паре друг с другом.