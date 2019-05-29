При выборе спутника жизни психологи советуют в первую очередь проявить внимание к себе и изучить личное мироощущение. Однако, по мнению астрологов, выбирать партнера следует тщательно проштудировав гороскоп. Именно это и должно повлиять на положительный результат.

Несмотря на это, специалисты отмечают, что стопроцентную совместимость имеют лишь две пары, сообщает U-f.ru.

Водолей и Дева

Эти два знака зодиака, кажется, способны понять друг друга с полуслова. Люди, рожденные под этими созвездиями, схожи по интересам и имеют общий взгляд на окружающий мир. И Водолей, и Дева, считают своим долгом изменить мир в лучшую сторону, благодаря совместным усилиям им это удается.

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Водолей, обладающий чувством юмора, способен оценить эту аналогию у Девы. Представитель осеннего знака, в свою очередь, схватывает от «напарника» некую легкость и мечтательность. Девы и Водолеи, как правило, совместно решают все трудности, оказывают друг другу поддержку, и рука об руку двигаются к воплощению общих задумок.

Лев и Весы

Сложно себе представить, как абсолютно противоположные по характеру представители этих знаков зодиака, могут являть собой идеальную пару. А вот астрологи склонны настаивать именно на этой точке зрения. Вспыльчивость, властолюбие и неспособность к подчинению Львов превосходно сочетаются со спокойствием, мягкостью и дипломатичностью Весов. Люди, рожденные под этими созвездиями, испытывают тягу к роскоши и красивой жизни в целом.

Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп на 29 мая. Звезды обещают в этот день большие пермены многим знакам Зодиака.