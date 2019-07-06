Группа «А-Студио» перенесла концерт в Грузии

Музыкальный коллектив «А-Студио» отложил свое выступление в Батуми, которое должно было состояться 27 июля. Как рассказал 5-tv.ru директор группы Евгений Селезнев, такое решение связано с внутриполитической ситуацией в Грузии, обострившейся 20 июня, когда начались антироссийские акции протеста.

« Перенесли концерт, пока не нормализуется возникшая ситуация », — сказал он.

Селезнев напомнил, что МИД РФ ранее обращал внимание россиян на соблюдение мер безопасности при посещении этой закавказской республики.

В настоящее время солисткой группы, которая существует уже не один десяток лет, является Кети Топурия — уроженка Грузии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России.