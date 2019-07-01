Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе поддержал решение Нино Катамадзе, которая отказалась выступать с концертами в России, передает RT.

«Я выражаю полную поддержку ее решению», — заявил артист.

Джазовая певица Нино Катамадце выступала на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве 22 июня, что вызвало волну критики в Грузии. После этого артистка на своей странице в соцсетях заявила, что это было ее последнее выступление в РФ, однако потом она удалила запись. Сам Кикабидзе не дает концертов в России более 10 лет.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня после инцидента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте республики. Главу российской делегации Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера, что вызвало недовольство грузинской оппозиции, которое переросло в уличные протесты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приостановке авиасообщения между Россией и Грузией с 8 июля.