Видео: Неизвестный совершил наезд на группу военных в Иерусалиме

Неизвестный совершил наезд на группу израильских военнослужащих. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 июля, в районе Хизмы в Иерусалиме. Как сообщается на сайте The Jerusalem Post, наезд, предположительно, рассматривается как теракт.

По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека получили ранения. На данный момент силы безопасности ведут преследование нападавшего. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль протаранил группу израильтян. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан в районе палестинского города Дженина. В результате происшествия два человека погибли. По словам израильских военных, наезд был преднамеренным.