Видео: Неизвестный совершил наезд на группу военных в Иерусалиме

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По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

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Фото, видео : Twitter @kann_news, @newsisrael13

Неизвестный совершил наезд на группу израильских военнослужащих. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 июля, в районе Хизмы в Иерусалиме. Как сообщается на сайте The Jerusalem Post, наезд, предположительно, рассматривается как теракт.

По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека получили ранения. На данный момент силы безопасности ведут преследование нападавшего. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль протаранил группу израильтян. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан в районе палестинского города Дженина. В результате происшествия два человека погибли. По словам израильских военных, наезд был преднамеренным.

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