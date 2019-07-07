«Сорвало крышу»: Влад Соколовский рассказал, почему изменял Рите Дакоте

Известный музыкальный поп-исполнитель Влад Соколовский впервые прокомментировал свой разрыв с Маргаритой Герасимович, более известной как Рита Дакота. По словам звезды, семью сгубили постоянные измены певца.

Музыкант не стал отрицать, что был неверен своей супруге, однако нашел объяснение своих поступков. В шоу на одном из телеканалов певец признался, что во время отношений с Дакотой переживал непростой период и не мог контролировать свои желания.

«У меня сорвало крышу и потянуло во все тяжкие», — рассказал артист.

По словам Соколовского, его долго мучила совесть после разрыва с певицей, однако он нашел в себе силы забыть о прошлом и двигаться вперед. В ближайшее время музыкант не планирует строить серьезные отношения, но от флирта с девушками не отказывается. Он иногда знакомится с дамами в социальных сетях и с удовольствием проводит с ними свое свободное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Влад Соколовский борется с лишним весом.