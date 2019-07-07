Фанаты не узнали Наталью Подольскую без макияжа — провокационное фото

, 8:25 Фото 183

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена абсолютно без косметики на лице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @nataliapodolskaya

Известная поп-исполнительница Наталья Подольская своими фотографиями в Instagram не первый раз доказывает, что здоровый образ жизни — залог безупречной внешности. После рождения двух детей звезда может похвастаться стройной фигурой и идеальной кожей. В отличие от многих знаменитостей, певица не стесняется выкладывать естественные снимки без фотошопа и макияжа, поскольку может гордиться своей природной красотой.

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

В субботу, 6 июня, теледива опубликовала очередное селфи, на котором запечатлена абсолютно без косметики. Фотография, сделанная под солнечными лучами, показалась поклонникам очень нежной, а Подольская, которая смотрит в кадр, мило улыбаясь, у многих вызвала ассоциации с ангелом.

Instagram @nataliapodolskaya
В комментариях подписчики отметили, что с такими природными данными можно совсем забыть о макияже.

«Какая природная красота в вас, без всякого макияжа. Добрые, красивые глаза, и столько тепла они излучают».

«Потрясающие глаза! Вы умеете делать крутые селфи».

«Очень красивый кадр! Больше бы таких интересных снимков», — написали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто не узнал певицу в таком виде и посоветовал ей не проводить подобные эксперименты на публике.

«Не узнаю Подольскую, внешне совсем другая».

«Некрасивая»

«С макияжем лучше», — поделились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Подольской с подтанцовкой возмутило фанатов певицы.

Читайте также

+12° Днём +21°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

8:25
Фанаты не узнали Наталью Подольскую без макияжа — провокационное фото
7:54
МИД ответил на «менторские поучения» США в отношении запретов рейсов в Грузию
7:39
«Оказался в порочном круге»: Вдова Марьянова рассказала о последнем дне мужа
6:15
«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
5:59
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!
5:43
В Минздраве назвали опасную дозу молока для жизни человека

Сейчас читают

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!
«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
«Оказался в порочном круге»: Вдова Марьянова рассказала о последнем дне мужа

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге