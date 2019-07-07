Известная поп-исполнительница Наталья Подольская своими фотографиями в Instagram не первый раз доказывает, что здоровый образ жизни — залог безупречной внешности. После рождения двух детей звезда может похвастаться стройной фигурой и идеальной кожей. В отличие от многих знаменитостей, певица не стесняется выкладывать естественные снимки без фотошопа и макияжа, поскольку может гордиться своей природной красотой.

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

В субботу, 6 июня, теледива опубликовала очередное селфи, на котором запечатлена абсолютно без косметики. Фотография, сделанная под солнечными лучами, показалась поклонникам очень нежной, а Подольская, которая смотрит в кадр, мило улыбаясь, у многих вызвала ассоциации с ангелом.

Instagram @nataliapodolskaya

В комментариях подписчики отметили, что с такими природными данными можно совсем забыть о макияже.