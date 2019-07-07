Известная поп-исполнительница Наталья Подольская своими фотографиями в Instagram не первый раз доказывает, что здоровый образ жизни — залог безупречной внешности. После рождения двух детей звезда может похвастаться стройной фигурой и идеальной кожей. В отличие от многих знаменитостей, певица не стесняется выкладывать естественные снимки без фотошопа и макияжа, поскольку может гордиться своей природной красотой.
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В субботу, 6 июня, теледива опубликовала очередное селфи, на котором запечатлена абсолютно без косметики. Фотография, сделанная под солнечными лучами, показалась поклонникам очень нежной, а Подольская, которая смотрит в кадр, мило улыбаясь, у многих вызвала ассоциации с ангелом.
«Какая природная красота в вас, без всякого макияжа. Добрые, красивые глаза, и столько тепла они излучают».
«Потрясающие глаза! Вы умеете делать крутые селфи».
«Очень красивый кадр! Больше бы таких интересных снимков», — написали пользователи.
Впрочем, нашлись и те, кто не узнал певицу в таком виде и посоветовал ей не проводить подобные эксперименты на публике.
«Не узнаю Подольскую, внешне совсем другая».
«Некрасивая»
«С макияжем лучше», — поделились мнением комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Подольской с подтанцовкой возмутило фанатов певицы.