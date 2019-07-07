Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Неопределенность может быть постоянной в этот момент, Весы. Отпустите необходимость иметь перед собой всю дорожную карту. Водолей, сейчас не время для самоуспокоения. Сосредоточенность и дисциплина помогут вам подняться. Скорпион, будьте ответственны за свое время, энергию и деньги. Есть большая вероятность, что вы тратите свои ресурсы впустую. «Хочется пить и выпивать»: Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой

Овен — гороскоп на сегодня, 7 июля

Мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет, чтобы мы жили полноценно. Сосредоточьтесь не на том, что когда-то отняли у вас, а на том, что вам предлагают в данный момент. Путь должен быть очищен, чтобы освободить место для добра.

Для некоторых существенные изменения в личном или профессиональном плане могут быть связаны со знаками, которые обещают открыть двери для множества благословений.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что вам предлагают в данный момент.

Телец — гороскоп на сегодня, 7 июля

Не торопитесь, изучите ситуацию. Это время, когда вы смотрите в зеркало заднего вида и учитесь на своих прошлых ошибках, особенно в области ваших финансов.

Есть ли мощная идея, с которой вы расстались? Будьте осведомлены о мыслях и идеях, приходящих к вам. Возможно, пришло время вдохнуть новую жизнь в определенный проект.

Космический совет: учитесь на своих прошлых ошибках.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 7 июля

Одиночество было важной темой для вас на этой неделе, Близнецы? Не путайте это с настоящим одиночеством.

Вселенная дает вам возможность установить связь с вашим высшим я. Это хорошее время для совершенствования практик Дзен, таких как ведение журнала ваших мыслей или прогулка на природе без ваших устройств.

Космический совет: последовательная работа ведет к успеху.

Рак — гороскоп на сегодня, 7 июля

Что если Бенджамин Франклин уклоняется от того, чтобы делиться громоотводом с миром, или постоянно сомневается в его собственных способностях?

Мир, возможно, не знал электричества, как сегодня. Рак, каков будет твой вклад в мир? Как ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Имейте в виду, что все создается дважды - сначала в наших умах, а затем в нашей реальности.

Космический совет: у вас есть видение и ум, чтобы воплотить свои мечты.

Лев — гороскоп на сегодня, 7 июля

Вы находитесь в процессе массового пробуждения, которое заставляет вас усомниться в фундаменте, на котором вы построили свою жизнь.

Погоня за материальным миром отодвигается на задний план, когда ваша внутренняя жрица возвращает свои поводья. Пусть это будет временем роста и соединения с вашим высшим я. Открытие себя для божественных загрузок даст вам ясность о том, как перенаправить вашу жизнь.

Космический совет: это время духовного пробуждения.

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Дева — гороскоп на сегодня, 7 июля

Неопределенность может быть постоянной, Весы. Отпустите необходимость иметь всю дорожную карту перед вами. «Один шаг за раз» - это мантра, которая поможет вам изящно двигаться вперед.

Помните, что туман может или не может исчезнуть сразу. Но это не значит, что ваши датчики не острые. Мудрая женщина изнутри видит тебя и ведет на каждом шагу.

Космический совет: обратите внимание на свою цифровую медиа-игру.

Весы — гороскоп на сегодня, 7 июля

Неопределенность может быть постоянной, Весы. Отпустите необходимость иметь всю дорожную карту перед вами. «Один шаг за раз» - это мантра, которая поможет вам изящно двигаться вперед. Помните, что туман может или не может исчезнуть сразу. Но это не значит, что ваши датчики не острые. Мудрая женщина ведет тебя на каждом шагу.

Космический совет: примите «один шаг за раз» как свою мантру.друзьями.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 7 июля

Если и когда вы окажетесь в замке иллюзий, проверьте себя в реальности. Существует большая вероятность того, что у вас совершенно неверные приоритеты. Будь ответственным за свое время и энергию, Скорпион. Это ваши самые большие ресурсы.

Для некоторых из вас могут возникнуть финансовые проблемы на картах. Поймите, чему учит вас этот этап в вашей жизни. Вы слишком мудры, чтобы совершить одну и ту же ошибку дважды.

Космический совет: Будьте ответственны за свое время и энергию.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 7 июля

Не просто мечтай, делай это. Звезды обещают способствовать воплощению вашей давней задумки. То, что вы давно держали в голове, может обрести осязаемую форму. Устройте вечеринку по этому поводу, только не увлекайтесь спиртным.

Космический совет: звезды обещают способствовать воплощению вашей давней задумки.

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Козерог — гороскоп на сегодня, 7 июля

Ты не тот человек, которым был вчера, Козерог, и это лучшая часть этого путешествия. Продолжайтей скидываь старую кожу. Вы становитесь тем, кем вы всегда должны были быть. Процесс самореализации открывает для вас новые пути. Изучите каждый вариант внимательно. Ключ к вашей эволюции? Позволяя вашему сердцу проложить путь. Космический совет: вы становитесь тем, кем вы всегда должны были быть.

Водолей — гороскоп на сегодня, 7 июля

Если вы слишком прославляли богемную жизнь, ожидайте проверки реальности - той, которая обещает выровнять вас по пути. Чему учит этот этап вашей жизни: важность сосредоточенности, дисциплины и тяжелой работы. Иногда это означает необходимость жертвовать собой на личном фронте, Водолей. Оставайтесь верными долгосрочным целям.

Космический совет: понять важность сосредоточенности, дисциплины и тяжелой работы.

Рыбы — гороскоп сегодня, 7 июля

Вы не попали сюда, потянув друг друга вниз. Для чего нужен этот этап вашей карьеры: большая степень гармонии. Рыбы, это твой шанс отойти от политики мелкой работы и внести больше синхронности в рабочую силу; проявлять ценности доброты и сострадания и работать как единое целое для достижения общих целей.

Космический совет: сфокусируйтесь на обеспечении большей синхронности в рабочей силе.

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